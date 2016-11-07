纳扎尔巴耶夫总统会晤日本首相安倍晋三

哈通社东京 -- 纳扎尔巴耶夫总统于7日在东京会晤日本首相安倍晋三。

纳扎尔巴耶夫表示，今年是哈萨克斯坦独立25周年，同时也是哈日两国建立外交关系25周年。自哈日建交以来，日本对哈萨克斯坦时政予以高度关注。哈萨克斯坦将支持《中亚＋日本》对话机制，并希望在经济和政治领域同日本建立紧密关系。



纳扎尔巴耶夫指出，两国间的经贸关系将对进一步加强哈日伙伴关系起到重大作用。哈日两国企业之间的合作正朝着正确方向发展。



安倍晋三说："这是您8年以来首次对日本国进行访问。我去年访哈期间，曾受到热情款待，因此我对您表示衷心感激。"



安倍晋三表示，日本希望同位于欧亚中心、拥有丰富能源资源的哈萨克斯坦建立紧密关系，并高度评价了哈萨克斯坦为防止核武器扩散和无核化所做出的努力。



据悉，在会谈结束后，双方将签署一系列文件，并发表联合声明。



在会谈结束后，纳扎尔巴耶夫总统与安倍晋三签署了两国联合声明，投资和发展部长杰恩斯•哈斯姆别克与日本国土交通相石井启一签署了备忘录。



此外，阿斯塔纳世博会运营公司执行主席叶西莫夫和日本世博会专员中村富安签署了参展世博会条约，阿斯塔纳国际金融中心总裁海拉特•克里姆别托夫和日本证券交易商协会国际事务部负责人石仓签署了谅解备忘录。



据此前报道，11月7日，外交部就哈萨克斯坦和日本互免外交和公务签证事宜进行换文，相关协议将于2017年1月1日生效。



【记者：马尔兰•吉耶姆拜 编译：昂哈尔 审校：木合塔尔•木拉提】