中国哈萨克小伙准备搭乘自己设计的热气球飞来哈萨克斯坦

哈通社阿斯塔纳 - 2017阿斯塔纳世博会或将迎来一位与众不同的来宾。

中国哈萨克族青年叶里肯别克•木合塔尔计划搭乘自己设计的、充满哈萨克民族风格的礼帽造型热气球，由中国上海起航，沿着古老的丝绸之路，乘着"一带一路"的东风，带着中国人民的问候飞来哈萨克斯坦首都阿斯塔纳，献礼阿斯塔纳世博会。



在接受哈通社记者采访时，叶里肯别克表示，作为一名生活在中国的哈萨克人，他对中哈两国之间日益增强的文化、经济和社会交流感到非常的高兴，并希望能够作为中哈交流的桥梁，为两国人民的友谊添砖加瓦。







他表示，由他自行设计的哈萨克礼帽外形热气球已经在近日进行了试飞，状态良好。目前，其团队正在对飞行计划、航线、驻泊地点等进行讨论。



叶里肯别克相信，充满哈萨克元素的热气球飞过中国和哈萨克斯坦的天空，并在世博会期间抵达哈萨克斯坦的首都--阿斯塔纳，必将为促进哈萨克文化在中国的传播，拉近哈中两国人民之间的了解，宣传"一带一路"和2017世博会起到良好效果。







当谈及为何将热气球设计为哈萨克礼帽外形时，叶里肯别克说：



"哈萨克民族服饰传统当中，对于帽饰一向极为重视，是服饰文化中非常重要的组成部分。而我一直希望能够将哈萨克文化尽可能的宣传给全世界人民，因此选择了这样的设计。"



他还表示，当哈萨克的礼帽飞在天空当中时，也就寓意着所有人都"戴上了"这顶帽子，成为了不分彼此、相亲相爱的一家人。



值得一提的是，热气球下方载人篮筐被叶里肯别克设计成了一匹骏马的外观。他表示，这也是为了突出哈萨克人"马背民族"的特色。







叶里肯别克同时也坦承，这一计划花费了他相当长的时间和经历，在资金方面的投入尤其巨大，因此希望能够得到一定的赞助，帮助他最终完成这一"飞跃一带一路、连接哈中友谊"的飞行计划。







据了解，叶里肯别克出生于中国新疆博州精河县，先后在中国新疆伊犁、北京以及哈萨克斯坦的著名学府求学，现为研究生学历。



【记者：热依扎别克·努斯普别克 编译：木合塔尔·木拉提】