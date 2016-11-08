哈萨克学者研究成果令日本同行瞩目

哈通社东京 - 在纳扎尔巴耶夫总统访日之行框架下，哈萨克斯坦-日本两国政府与私营部门间经济合作联合委员会第6次会议，在日本首都东京举行。

在主题为"新方向"的会议第一阶段中，哈萨克斯坦创新智能科技研究院院长努尔埃利•库代别尔艮吾勒所做的报告《人工智能语言的开发》，引起了与会日本学者们的热烈讨论和关注。



据悉，在其报告中，库代别尔艮吾勒教授就日本在1982-1992年间耗资50万美元、基于第五代计算机的智能平台最终未能成功的原因进行了分析，并介绍了与日方联合开发新型人工智能语言的计划。



在接受哈通社记者采访时，库代别尔艮吾勒教授表示，其计划中的这一新型人工智能语言一旦能够得到普及，将可帮助数亿人口在不借助程序员帮助的情况下，借助人工智能语言系统生成的专项智能软件，高效、简便的完成诸如文件检索、文案设计以及其他多种复杂的任务。



"参加此次会议的主要目的，就在于向日本同仁们介绍这一计划，并在可能的情况下，吸引投资来最终使这一计划得以实施。实现计划所需的资金缺口较大。从会上的表现来看，日方对此兴趣颇大。"他说。



【 记者：马尔兰·吉耶姆拜 编译：木合塔尔·木拉提】