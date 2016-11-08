希拉莉和特朗普最后一刻争取选民

哈通社阿斯塔纳--据美媒消息，星期二（9日）就是美国大选投票日。随着今年这场美国现代政治历史上具有话题性、跌宕起伏，有时令人意外的总统大选进入尾声，民主、共和两党候选人都在最后一刻争取选民支持。

民主党候选人希拉莉星期一晚上动用众多政界、娱乐界名流为她助选。



前总统比尔. 克林顿，奥巴马总统和第一夫人米歇尔.奥巴马，著名摇滚歌星布鲁斯.斯普林斯汀和邦.乔维都现身费城的集会，吸引了数万民众。



克林顿说民主党人追求的是一个"充满希望宽容的美国"，并且说要继续过去奥巴马总统8年执政取得进步唯一的方法就是参与投票。



奥巴马总统称赞希拉莉受到世界各国领导人尊重，她坚强、稳定扎实、经受过考验。



奥巴马总统说他相信美国人民会拒绝恐惧，拥抱希望。



在北卡罗来纳州的午夜竞选集会上，女神卡卡和邦.乔维将与希拉莉一同站台。



共和党候选人特朗普在五个进军白宫必须拿下的战场州－佛罗里达、密西根、新罕普什尔、北卡罗来纳和宾夕法尼亚展开马拉松式竞选，他所到之处也吸引了大批狂热的支持者。



特朗普在宾夕法尼亚的集会上告诉支持者，现在摆在他们面前的是一个战胜腐败体制的好机会，为每一个人伸张正义。



特朗普说，星期二美国人民将投下他们此生最重要的一票。



他说："我们将使美国再度富有，我们将使美国再度强大，我们将使美国再度安全，是的，我们将使美国再度伟大。"



大选日前的最后民调显示希拉莉比特朗普领先2-3个百分点。不过希拉莉说她不会沾沾自喜放松努力。



已经有数千万选民在大选日之前投了票。对于那些坚持传统的选民来说，各地的许多投票站将于星期二清晨开门，美国东部和中部的一些州将在晚上7点后结束投票。



最早投票的是新罕普什尔州迪克斯威尔.诺奇等小镇，在星期二午夜12点整接受投票。



美国最高法院早些时候拒绝了俄亥俄州民主党提出的一项诉讼，这项诉讼要求制止特朗普支持者的可被解释为恐吓选民的行为。



大法官金斯伯格说，俄亥俄州现有的法律足以制止这种行为。



特朗普呼吁支持者监督那些可能存在舞弊的投票站。