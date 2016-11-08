总统阐述我国在担任联合国非常任理事国期间的任务目标

哈通社东京 -- 鉴于建立无核化世界和防止核武器扩散作出的贡献，纳扎尔巴耶夫总统8日在东京被日本五井和平基金会授予2016年和平文化特别奖。

五井和平基金会会长西园寺昌美和理事长西园寺裕夫出席授予仪式，并向纳扎尔巴耶夫总统颁发证书和勋章。



纳扎尔巴耶夫说："威力相当于向广岛空投2500多枚核弹的500场核爆炸试验，完全改变了我们对核试验的看法。因此，作为第四大有核国，我们成为了第一个关闭核试验场并自愿放弃核武器的国家。"



纳扎尔巴耶夫指出，多宗教、多民族哈萨克斯坦所拥有的经验，将有助于在联合国、欧安组织和伊斯兰会议组织等其他国际组织框架下，推动并形成全新的世界和平价值观。



"明年起，哈萨克斯坦将就任2017-2018年联合国安理会非常任理事国职务，这是哈萨克斯坦有史以来首次担任这样重要的责任，这也是国际社会对哈萨克斯坦的信任。除了核安全和防核武器扩散问题，我们还将同日本和其他合作伙伴一起为解决食品安全、水资源和能源安全问题尽最大的努力。"纳扎尔巴耶夫说。



日本五井和平基金会--是日本最大的非政府国际基金会。2000年开始向全球各地为世界和平作出巨大贡献的人物颁发《五井和平奖》和《和平文化特别奖》。美国亿万富豪比尔•盖茨曾于2008年获得过五井和平奖。



【编译：小穆 审校：木合塔尔·木拉提】