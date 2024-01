哈萨克斯坦内衣品牌获阿拉伯国家女性青睐

哈通社阿斯塔纳 - 哈萨克斯坦女性内衣品牌Bite Me Lingerie不仅在国内大受欢迎,而且还走出了国门,甚至令人意外的打入了阿拉伯国家的市场。

该国产品牌创始人阿丽娜•李日前接受采访时表示,她计划在阿拉木图和迪拜开设新的专卖店。







"没错,就是在迪拜。其实很多人都对阿拉伯国家的女性存在着误解,要知道爱美之心人皆有之,虽然生活在传统、保守的文化占据主流地位的国家,但在罩袍之下,阿拉伯女性依然喜欢穿着时尚、性感的服饰。"阿丽娜•李说。



据其透露,她的专卖店收到的订购当中,就有很多来自阿拉伯国家女性客户的订单。



"很多女性购买我们的内衣,除了自己穿着的目的之外,还有着‘给丈夫一个小惊喜'的目的。比方说,我们常常收到类似-- ‘很快就要到结婚纪念日了,请给我推荐一款漂亮的内衣'这样的订单。"她说。



阿丽娜•李表示,Bite Me Lingerie很快将在迪拜开设新的专卖店,专门负责针对阿拉伯国家的销售业务。



据其介绍,除了阿拉伯国家外,Bite Me Lingerie还远销俄罗斯、白俄罗斯、乌克兰和英国。



据悉,Bite Me Lingerie各款内衣的售价在2.2万坚戈至3.8万坚戈之间。







【编译:木合塔尔·木拉提】