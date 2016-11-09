《纳扎尔巴耶夫传记》介绍会在首尔举行

哈通社首尔 -- 马赫穆特•哈斯木别克夫的《纳扎尔巴耶夫传记》介绍会9日在位于韩国首都首尔的延世大学举行。

我国政府官员、驻韩大使、阿尔法拉比国立大学代表，韩方专家、记者以及一些大学代表出席介绍会。



两国代表认为，将这本书译为韩文对进一步加强哈韩人文纽带将起到重大作用。



《纳扎尔巴耶夫传记》在此之前曾以哈、俄、英、阿、德、匈、塞等7种语言出版。



这本书主要描述纳扎尔巴耶夫从普通青年走向总统之路的人生经历，并着重讲述了总统的政治生涯。



《纳扎尔巴耶夫传记》是作者经过查阅大量档案资料所编写的，该书为哈萨克斯坦近期历史提供了极为珍贵的实物资料。



值得一提的是，书中还包含了丰富的图片素材，加强了读者在阅读时产生强烈的代入感或旁观感。



据悉，纳扎尔巴耶夫总统将于今日访问韩国。



访韩期间，根据日程安排，总统将前往延世大学，出席在那里举行的"哲学博士荣誉学位"授予仪式。



延世大学是韩国历史最为悠久的大学之一，成立于1885年。延世大学在韩国领先大学排名中位居第三，拥有17个学院，121个系，18个专业研究生院。



《纳扎尔巴耶夫传记》一书作者马赫穆特•哈斯木别克夫是总统办公厅主任、政治学教授、博士生导师，他多年以来一直在总统办公厅工作，发表过多篇关于总统人生和职务的科学专着、教材、多卷文刊、报刊文章。



【编译：昂哈尔 审校：木合塔尔•木拉提】