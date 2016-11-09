特朗普赢得大选 将于明年入主白宫

哈通社纽约 -美国东部时间2016年11月9日凌晨1:40，美国总统选举结果揭晓。

共和党候选人唐纳德•特朗普赢得足够的选举人票，获得本次大选的胜利。



据悉，特朗普将成为美国历史上第四十五任总统。



众所周知，美国选举制度相当复杂。







各州选民于大选年11月第一个星期一的次日投票选举总统及副总统。每州所得的选举人票相等于该州的联邦参众两院的人数，因此每州最少会有三张选举人票。其后，各州会将写上结果的确认证书邮寄到美国国会，并会由副总统（以参议院议长的身份）点算各州的选举人票。



另外，根据美国宪法二十三条修正桉，哥伦比亚区（华府）被赋予3张选举人票。因此，现时选举人票为538（对应于100名参议员、435名众议员及哥伦比亚特区3票），而总统候选人需要得到最少270张选举人票方可当选。



在刚刚结束的选举中，唐纳德•特朗普共获得了276张选举人票。



不过，美国大选的流程尚未完成。选票还在继续统计当中。







美国实行"选举人团"的间接选举制度，共有538张选举人票。美国选民投票并不能直接选出总统，而是决定各州的选举人票归属哪位总统候选人。今年12月19日，选举人团将进行投票，正式选出下一届美国总统。



一般而言，选举人团投票表决只是例行公事，不会改变大选日投票的结果。



在选举人团投票结束后，2017年1月6日，美国参众两院将举行联合会议，最终公布结果。



当选总统将于1月20日在总统就职典礼上宣誓就职，届时美国总统选举过程才会宣告最终结束。







也就是说，商人出身的唐纳德•特朗普将于明年1月20日入主白宫，正式开启其4年的总统任期。



值得一提的是，特朗普是美国历史上首位70岁的总统。



【编译：木合塔尔·木拉提】