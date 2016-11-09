哈萨克斯坦、俄罗斯和中国黄金购买量居世界前列

哈通社阿斯塔纳 -- 俄罗斯"Альпари Голд"黄金投资公司的首席专家马克西姆·哈宁指出，9月份，哈萨克斯坦、俄罗斯和中国中央银行的黄金购买量再一次超过了世界上其它所有的央行。

世界黄金协会的报告称，今年9月世界各国的中央银行增加黄金储备130吨。俄罗斯的增加量仍然领先，一个月间它的黄金储备增长了16.55吨。



俄罗斯中央银行的黄金主要在国内市场采购。



"俄罗斯中央银行以此来扶持受到制裁部分影响的国内黄金开采企业，在2015年1月黄金储备小幅下降0.48吨后，俄罗斯中央银行20个月来一直在积极买入黄金。"马克西姆·哈宁说。



中国和哈萨克斯坦也大幅增加了黄金储备。



据悉，中国增加了4.98吨，哈萨克斯坦增加了4.14吨。



分析人士指出：“值得注意的是，虽然负利率和各个国家国债低收益有着普遍的影响，但俄罗斯、中国和哈萨克斯坦这三个国家的中央银行仍然大量买入黄金。”



上述央行9月份的黄金买入量弥补了土耳其黄金储备大幅减少的13.45吨。



但世界黄金协会指出，黄金在土耳其的储备中有可能发生较大变化，因为从2011年起其国内的商业银行被允许使用金融工具来投资黄金，这将会对国内的黄金储备产生影响。



此前曾有报道称，截止到2016年8月底，哈萨克斯坦中央银行黄金总量为103亿美元(244吨)。



大部分(59%)黄金保存在国内，以存款和物理形式存放于国外的黄金占41%。



【编辑：木合塔尔·木拉提】