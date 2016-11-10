哈韩两国总统签署进一步深化战略合作伙伴关系联合声明

哈通社首尔 -正在对韩国进行国事访问的纳扎尔巴耶夫总统，10日在首尔青瓦台同韩国总统朴槿惠举行会谈。

双方对两国政治、经贸、人文领域的双边合作进行了讨论，并就共同关心的国际和地区问题深入交换了意见。



无核化议题是双方关注的焦点议题之一。



众所周知，在东北亚地区问题当中，朝鲜核问题始终是令各方为之担忧与关注。韩方对哈萨克斯坦作为2017-2018年联合国非常任理事国，在限制核武器和防止核扩散领域所能发挥的作用极为期待。







此外，双方对网络安全、能源合作等问题也进行了讨论。



韩方对在哈萨克斯坦西部，与哈国合作建立天然气加工合资企业表现出了浓厚的兴趣。



双方还就加深两国之间的经贸联系，尽快将两国之间因两年前的国际经济危机而下降的双边贸易恢复到过去的水平，进行了讨论和研究。







此次会谈中，医疗领域合作问题也成为了双方较为关注的议题之一。



韩国方面表示，有意在哈萨克斯坦投资开办医疗服务中心。此类医疗中心的设立，将使哈萨克斯坦民众无需远赴韩国，即可在国内享受到同样的高水平医疗服务。



在会谈中，纳扎尔巴耶夫总统还谈及2017年阿斯塔纳世博会，并提到了韩国对此次世博会的关注和参与。



据哈通社特约记者由首尔发回的消息称，在两国总统间的高规格会谈结束后，哈韩两国间签署了一系列重要文件。



具体而言，纳扎尔巴耶夫总统同韩国总统朴槿惠共同签署并发表哈萨克斯坦和韩国关于进一步深化两国战略合作伙伴关系的联合声明。



此外，两国总统还见证了哈萨克斯坦投资和发展部与韩国贸易工业和能源部联合行动计划，以及哈萨克斯坦投资和发展部同韩国土地、基础设施和交通运输部签署交通运输领域投资和创新项目合作备忘录的签署等。



【编译：木合塔尔·木拉提】