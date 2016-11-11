亚信会议第五届商务论坛在阿斯塔纳举行

哈通社阿斯塔纳 -- 亚洲相互协作与信任措施会议（亚信）第五届商务论坛本月10日至11日在阿斯塔纳举行。

本届论坛由哈萨克斯坦国家经济部、达姆创业发展基金（Даму）及亚信秘书处联合主办。



亚信34个成员国及观察员国代表出席本届论坛，其中多国政界及商界要员将在论坛上发表演讲。



据悉，论坛期间，哈萨克斯坦达姆创业发展基金有望同俄罗斯促进中小企业发展联邦公司（МСП корпорациясы）、白俄罗斯企业家资产保障基金以及蒙古中小型企业发展基金会签署合作备忘录。



此外，哈萨克斯坦"阿塔梅肯"企业家协会也计划同蒙古中小型企业发展基金会签署特别备忘录。



在论坛全体会议结束后，与会各方将召开新闻发布会。



据悉，来自日本、蒙古、白俄罗斯、吉尔吉斯和俄罗斯的专家学者，将在会上就《企业与政府之间的公开对话--实现合作需要的基础是什么？》、《绿色经济》以及《亚信成员国在特许经营行业中的典范》等议题做报告。



此外，本次论坛最重要的两场会议，分别是专门为女性企业家组织的《支持女性企业家发展--亚新成员国经验交流》论坛，以及主题为《小额贷款业务发展的地区性趋势》论坛。



在为期两天的商务论坛期间，还将举办"KazFranch-2016"哈萨克斯坦企业展会。



【编译：木合塔尔·木拉提】