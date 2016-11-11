纳扎巴耶夫在首尔总结访韩成果

哈通社阿斯塔纳 -- 据总统府新闻局消息，纳扎尔巴耶夫11日在韩国首都首尔举行的新闻发布会上总结了访韩成果。

纳扎尔巴耶夫指出，此次访韩期间，与韩国总统朴槿惠和企业界人士举行的会谈内容广泛、交流深入、成果丰硕。



纳扎尔巴耶夫总统同韩国总统朴槿惠共同签署并发表哈萨克斯坦和韩国关于进一步深化两国战略合作伙伴关系的联合声明及其他一系列重要文件。



纳扎尔巴耶夫表示，独立至今，韩国企业共向我国投资100亿美元，吸引投资相关工作仍在继续实施。



纳扎尔巴耶夫说："哈方还与包括LG公司在内的韩国大型企业，就合作建立天然气加工合资企业事宜进行了商讨。"



总统还指出，哈萨克斯坦工业加工领域持续发展，经济正迈向多元化阶段，在这期间，加强与韩国的合作关系极为重要。



此外，纳扎尔巴耶夫还提到石油价格下跌问题，他说："全球商品贸易量正在逐步下降，石油价格曾达120美元/桶，经济危机期间降至30美元/桶，目前保持在45至50美元/桶。今年，我国石油收入占财政预算收入40%，哈萨克斯坦通过实施工业化政策，使国内经济得以保持良好状态，并使矿产业得以逐步发展。"



纳扎尔巴耶夫计划于2016年年底内继续增加100家企业，这为哈国创造了更多的就业机会。总统希望通过增建企业解决国民就业问题，并进一步推进经济发展。



纳扎尔巴耶夫表示，此次访韩对进一步加强两国工业和技术领域的合作起到了重大作用。



纳扎尔巴耶夫介绍说，今年对其他国家进行访问，并建立合作关系旨在进一步推进国家经济发展。



纳扎尔巴耶夫说："我在2016年年底对其他国家进行的经济访问成果丰硕。通过此次访问，哈萨克斯坦与其它国家进一步深化友好关系，并确认了共同的发展方向，对我国经济发展和增进国民福祉起到了重大作用。"



【编译：昂哈尔 审校：木合塔尔•木拉提】