美国多个城市连续第二晚抗议特朗普当选

哈通社阿斯塔纳 -- 据BBC消息，美国多个城市连续第二个晚上举行示威，抗议特朗普入主白宫，但抗议人数有所减少。

抗议人士大多是年轻人，他们说特朗普当选总统将在种族和性别问题上产生深刻分歧。



波特兰警方表示，警方曾处理破坏活动，有些抗议活动应被视为骚乱。



美国当选总统特朗普则在社交网站"推特"上回应说，举行抗议"很不公平"。



早些时候，特朗普在白宫就权力交接与奥巴马总统会晤，并形容奥巴马是好人。



尽管两人显示出友好姿态，特朗普还是打算拆除奥巴马的大部分政治遗产。这包括奥巴马推动的医疗保险计划，该计划使医疗保险扩展到比以往任何时候更多的美国人。

俄勒冈州波特兰警方说，那里的抗议活动应被视为骚乱，因为有商店玻璃窗户被打破，一些示威者携带球棒和石头。



其它地方举行的抗议活动没有出现暴力事件，但明尼那波利斯的示威者曾短暂地阻止了两个方向的州际公路通行。



在费城，示威人群聚集在市政厅附近，他们举着抗议标语，包括"（特朗普）不是我们的总统"和"反对特朗普"等。



在巴尔的摩，警方说约600名抗议者和平地示威走过市区，当地交通出现阻塞。 在旧金山，高中学生挥舞彩虹横幅和墨西哥国旗抗议。



【编辑：小穆】



