第一副总理阿斯哈尔•马明视察"霍尔果斯-东大门"自由经济区

哈通社塔尔迪库尔干 -- 据阿拉木图州政府消息，政府第一副总理阿斯哈尔•马明11日对"霍尔果斯-东大门"自由经济区进行了视察。

合作中心工作人员向第一副总理就边境检查站海关监管和护照检查过程进行了汇报。



消息称，自由经济区规划共有91个基础工程项目，目前已完成74个项目的建设。运输终端和部分基础设施工程将于2017年完工。



目前，霍尔果斯国际边境合作中心日接待人数约1700至2700人次。



第一副总理还对"努尔肯特"边境城进行视察，并就国家铁路公司工程项目以及员工住房建设进度进行了了解。



阿斯哈尔•马明随后还视察了正在建设当中的自由贸易区"无水港"和"西欧-中国西部"交通走廊工程。



值得一提的是，"西欧--中国西部"交通走廊，是哈萨克斯坦、中国和俄罗斯在友好合作关系框架下的重要工程项目之一。



从中国连云港至俄罗斯圣彼得堡的多式联运交通走廊总长度达8400公里，其中哈国境内的线路长度达2787公里，目前已完成2330公里的建设，2017年，可实现全线通车。



【编译：小穆 审校：木合塔尔•木拉提】