首届清真产品展销会在阿拉木图开幕

哈通社阿斯塔纳 - 由哈萨克斯坦伊斯兰教事务管理局下属"清真发展（Халал Даму）"有限责任公司组织的首届清真产品展销会，11日在阿拉木图开幕。

哈萨克斯坦总穆夫提叶尔江•马勒哈吉吾勒出席活动开幕式，并发表了讲话。



"为了满足市场的需求，伊斯兰教事务管理局制定了清真产品的标准，并推动了此类产品的发展。如今在我国，希望能够消费清真食品的消费者，数量众多。这也从一个侧面，证明了我们的穆斯林身份。我相信，清真产品将拉近我们彼此的距离，令我们互相尊重，共同面向未来。" 总穆夫提叶尔江•马勒哈吉吾勒在讲话中如是说。



据悉，此次展销会共吸引了30多家清真食品生产企业参展。



展出的清真产品包括肉制品、奶制品、糕点及其他多种不同品种的食品等。



以生产生物添加剂为主的企业，也参与了此次展销会并展出了其符合清真标准的产品。







此外，展销会期间，参展企业领导人间还举行了一场圆桌会议。



圆桌会议就目前哈萨克斯坦清真产业现状及其标准化等问题进行了介绍和讨论。



据伊斯兰教事务管理局消息，此次阿拉木图"2016-清真产品展销会"将持续2天。



据悉，截至目前，哈萨克斯坦伊斯兰教事务管理局共向国内70家企业颁发了清真产品生产许可证。



【编译：木合塔尔·木拉提】