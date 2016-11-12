世行副行长：中国展现出应对气候变化的决心

哈通社阿斯塔纳 -- 据新华社消息，出席联合国马拉喀什气候大会的世界银行副行长劳拉·塔克11日在接受新华社记者采访时说，中国向全球展现出应对气候变化的决心，世界银行将继续为中国提供智力和资金支持。

塔克认为，中国在推动《巴黎协定》正式生效的过程中展现出引领作用，中国国家自主贡献文件中所设定的目标"令人钦佩"。

中国在向《联合国气候变化框架公约》秘书处提交的国家自主贡献文件中提出，使二氧化碳排放于2030年左右达到峰值并争取尽早实现，到2030年单位国内生产总值二氧化碳排放比2005年下降60%到65%，非化石能源占一次能源消费比重达到20%左右。

中国还计划于2017年启动全国碳排放交易体系。塔克对此分析说，从规模和潜力来看，中国碳交易市场将成为全球最大的碳交易市场，有助驱动投资决策和消费习惯向绿色转型。

塔克相信，中国探索碳交易市场的努力可以为其他国家树立"典范"。世行将加大对中国的支持力度，帮助设立更加成熟的碳交易市场。

塔克说，世行决心加强对全球气候相关项目的扶植。具体到中国，世行将乐意分享全球有益经验。



【编辑：木合塔尔·木拉提】