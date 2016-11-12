哈萨克斯坦卓有成效的改革将对欧亚经济联盟带来正面影响

哈通社莫斯科 -- 由欧亚发展银行（又称欧亚开发银行）主办的第十一届欧亚经济一体化问题国际会议，日前在俄罗斯首都莫斯科召开。

我国财政部执行秘书纳塔利娅•阔尔卓娃代表哈萨克斯坦出席会议，并在会后接受了哈通社记者采访。



阔尔卓娃说："我们可以骄傲的说，哈萨克斯坦在独立后的25年当中，进行了一系列卓有成效的改革，并为经济的发展起到了巨大的推动作用。"



阔尔卓娃认为，哈萨克斯坦最重要的改革成就之一，是由纳扎尔巴耶夫总统提出并已经着手实施的《百步计划》。



"哈萨克斯坦目前的成就，与纳扎尔巴耶夫总统提出的《国家建设‘百步计划'--落实五大改革目标的具体举措》有着紧密的联系。当我在此次会议上发表演讲时，我确切地感受到了在座的合作伙伴们，对这一计划所带来的成效表现出了浓厚的兴趣，"阔尔卓娃说，"哈萨克斯坦的体制改革涵盖了各个领域，在这一方面我们处于领先地位。我相信，哈萨克斯坦的改革将对欧亚经济联盟的发展起到正面作用。"



据悉，欧亚经济委员会、俄罗斯经济部和企业界代表、欧亚经济联盟成员国科学和商业界代表参加了会议，并就欧亚经济一体化热点问题进行了深入讨论。



【编译：小穆 审校：木合塔尔•木拉提】