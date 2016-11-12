特朗普透露执政大纲 墨西哥边境墙还是要建

哈通社阿斯塔纳 -- 据法新社消息，与美国总统大选特朗普一路情势高涨可能有关，经墨西哥非法进入美国人数 上月暴增16%。

而根据美国侯任总统特朗普透露的执政纲领，移民项目排列在纲领之首，显示坚持建筑防堵非法移民高墙。但执政纲领没有提及由谁支付建墙费用，专家估计，在墨西哥边境建筑高墙总费用可高达数十亿美元。

据法新社报导，美国官员透露，从墨西哥非法入境美国的移民人数在10月跃增超过16%。由美国国土安全部公布10月份统计，共拘留了4万6195人，9月份拘留3万9501人，8月份则拘留了3万7048人。

美国国土安全部部长约翰逊报告：“目前移民拘留所内约有4万1000人，一般来说，移民拘留人数会介于3万1000至3万4000人间。”

移民局官员说，多数非法入境者是穿越墨西哥、历经艰难而来的中美洲人，由于家乡贫困，帮派相关暴力事件激增，他们意在前往美国找工作及寻求安全保障。

据博讯消息，美国候任总统特朗普今天稍早透露了执政纲领主要线条，移民问题排列榜首，表明特朗普将坚持在墨西哥边境建筑高墙阻挡非法移民进入美国。

特朗普是在其政权交接网站（GreatAgain.gov）公布初步治国政策框架的。



根据其所公布，特朗普未来的政策主要关注以下几个方面：（1）美国国防安全、移民改革（美墨边境修墙计划）和能源独立问题；（2）税率改革、规制改革、贸易改革、教育、交通和基础设施、金融服务改革等；（3）医保改革、行政改革、保护美国人宪法权利等。

报导说，可以预见的是，这些计划如果成功实施，将给美国带来天翻地覆的变化。

特朗普显示要彻底改革移民政策，将将实施十大计划来完善美国移民体系，来保障美国团结和美国利益优先。



他的计划包括：



（1）在美国南部边境修一道墙；



（2）取消现在美国对偷渡入境者"捉了就放（catch-and-release）的做法，非法入境的移民会遭羁押与驱逐出境；



（3）对移民犯罪零容忍；



（4）不发经费给包庇非法移民的"避难城"；



（5）取消违反宪法的行政命令 - 意指取消奥巴马"暂缓遣返令"，并实行所有移民法律；



（6）验明身分之前，不发某些特定国家的签证申请（包括叙利亚、利比亚）；



（7）确认被遣返非法移民的国家确切接收了非法移民；



（8）完善"生物识别出入签证追踪系统（Biometric Entry-Exit Visa Tracking System）"，来追查逾期居留的外国人；



（9）拒绝为非法移民提供工作；



（10）改革移民法，保障美国及美国工人的利益。



【编辑：木合塔尔·木拉提】