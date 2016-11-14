习近平致电特朗普：合作是中美唯一正确选择

哈通社阿斯塔纳 -- 据联合早报网消息，中国国家主席习近平今天与美国总统当选人川普通电话时强调，合作是中美双方唯一的正确选择，中国愿与美国共同努力推进两国关系，两人并同意早日会面。

据央视报道，习近平在电话中祝贺特朗普当选美国总统，并称中美关系不断向前发展，为双方人民带来利益，并促进世界与区域和平、稳定、繁荣。



习近平说，事实证明，合作是中美双方唯一的正确选择。当前，中美合作拥有重要机遇和巨大潜力，双方要加强协调，推动两国经济发展和全球经济成长，拓展各领域交流合作。他也指出，作为最大开发中国家、最大已开发国家、世界前两大经济体，中美需要合作和可以合作的事情很多；"我高度重视中美关系，愿同美方共同努力推进两国关係，更好造福两国人民和其他各国人民。"



特朗普则说，赞同习近平对美中关系的看法，并指美中双方可实现互利共赢，愿意与习近平一同加强美中合作，相信美中关系一定能取得更好发展。



报道指出，习近平与特朗普同意保持密切联系，建立良好工作关系，并"早日会面"，就中美关系发展和双方共同关心的问题及时交换看法。



习近平上周三（9日）向特朗普致贺电称，期待与特朗普秉持不冲突、不对抗原则，以建设性方式管控分歧，推动中美关系取得更大进展。



据悉，今天是特朗普胜选后两人首度通电话。



【编辑：昂哈尔】