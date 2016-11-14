最接近地球的“超级月亮”今夜亮相

哈通社阿斯塔纳 -- 据美国航天局消息，14日夜间，将是地球与月球自1948年以来，相互之间距离最近的夜晚。

据悉，本次"超级月亮"最接近地球的时间是21时21分，但满月时间是23时52分，月亮正面太阳，反射全部的光，因而此时将会是超级月亮"最圆"的时候。



"超级月亮"有多特别？它比正常时候的月亮看起来大了7%，亮度提升15%，虽然肉眼并不能真正看出其中差异。



这是继1948年以来，月亮运行至最接近地球的一次，错过这次，要等到2034年的11月25日。



为什么会有"超级月亮"？



因为月球绕行地球的轨道并不是圆形而是椭圆形，因此月亮距离地球有时较近，有时较远。当月亮运行至离地球较近的"近地点"时，与地球的距离大约37.5万公里。运行至"远地点"时，距离地球约40.6万公里。



今年一共有三次见到"超级月亮"的机会，分别是10月16日、11月14日 及12月14日，而11月14日的月亮是其中最大最圆的。



或许，今晚是个适合幽会赏月的夜晚。



当然，由于大雪和寒冷气候的影响，对于阿斯塔纳和北方地区的居民而言，欣赏“超级月亮”可能是一件需要一定勇气的事情。



【编辑：木合塔尔·木拉提】