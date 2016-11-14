纳扎尔巴耶夫总统在第二届阿斯塔纳俱乐部会议上发表讲话

哈通社阿斯塔纳 -- 第二届阿斯塔纳俱乐部会议14日在首都阿斯塔纳举行。

来自20多个国家的50多位国际经济和政策领域专家学者、政治人物齐聚阿斯塔纳，就如何解决当前国际经济和政治所面临的主要问题进行讨论。



哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫出席会议，并发表了讲话。



纳扎尔巴耶夫强调，虽然国际经济形势一度出现了一定的困境，但它并没有影响到哈萨克斯坦完成自己的既定目标。



"我们的经济发展仍然是相当顺利的。"他说。



"大家都知道哈萨克斯坦经济依赖石油、天然气和其它产品的出口。出口产品在国际市场的价格连续走低，影响了我国的经济。即使在这样的情况下，国家仍然百分百完成了对国民的社会责任。" 纳扎尔巴耶夫说。



纳扎尔巴耶夫还表示，人类正在经历前所未有的文明发展高潮。



"二十一世纪已成为全球文明高速发展的年代，许多国际和区域进程进程蓬勃发展，转眼间，工业社会转变为后工业社会，而信息社会也转变为后信息社会。"他说。



纳扎尔巴耶夫认为，全球已步入科技发展的新时代。



"随着计算机技术的持续发展，互联网突破了传统的国家、地区界限，使整个世界紧密联系在一起。这对国家、地区和全球性的议题的解决提出了新的要求，相对应的，也出现了许多新的挑战和机遇。"他说。



纳扎尔巴耶夫说："二十一世纪将开启一个新的时代。在日益增多的复杂问题上，想要找出建设性的解决方案，正变得越来越困难。直到现在，都没有人能够为开始于2008年并一直延续到现在的石油危机，开出一个解决问题的良方。这一情况导致世界商业业务的主要部分放缓，甚至国际分析人士都对此表示无奈。"



纳扎尔巴耶夫认为，这一形势对世界经济和世界政治体系构成了威胁。



"石油和金属国际市场价格走低导致金融市场下滑、货币贬值、世界贸易的增长速度下降。大国之间相互进行的经济制裁，也对这一形势带来负面影响。不过，这不是一个封闭的道路。" 纳扎尔巴耶夫说。



纳扎尔巴耶夫强调寻找新的经济增长点，并确定国与国之间的新的互信互利关系的重要性。



在讲话中，纳扎尔巴耶夫特别谈到了刚刚结束的2016年美国总统大选。



纳扎尔巴耶夫相信，美国总统大选结果，将进一步推进世界大国之间的对话。



纳扎尔巴耶夫说："在相互矛盾的世界发展趋势下，很难维持稳定的发展状态。总之，美国总统大选对目前的趋势带来一定的影响。我认为，在这样的情况下世界大国之间将出现展开对话解决矛盾和达成和解的机会。"



阿斯塔纳俱乐部（ASTANA CLUB）是由哈萨克斯坦首任总统基金会联合中国现代外交关系学院、德国外交关系委员会（DGAP）、俄罗斯外交事务委员会、卡内基国际基金会联合成立的国际性交流平台。



首届阿斯塔纳俱乐部会议于2015年11月15日举办，共有来自15个国家的47位专家学者参会，并就欧亚地缘经济的关键游戏者利益、经济威胁和机遇相关事宜进行商讨。



【翻译：小穆 昂哈尔 编辑、审校：木合塔尔·木拉提】