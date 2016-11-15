摩尔多瓦新总统宣称将拒绝欧盟 转投欧亚经济联盟怀抱

哈通社阿斯塔纳 - 摩尔多瓦将举行全民公投，决定是否加入欧亚经济联盟。

14日，根据摩尔多瓦中央选举委员会公布的统计数据，该国社会主义者党候选人伊戈尔•多东以超过52.18%的得票率战胜行动和团结党候选人马娅•桑杜，赢得总统选举。



当选后的伊戈尔•多东称，摩尔多瓦当前最主要的问题，就是明确应该与哪些国家建立经济上的紧密联系。



他宣称，摩尔多瓦将废止该国2014年与欧盟之间签订的联合协议，并举行全国公投以加入欧亚经济联盟。



摩尔多瓦是欧洲最贫穷的国家之一，位于欧盟和俄罗斯的冲突地带。和乌克兰和格鲁吉亚等前苏联国家一样，摩尔多瓦曾和欧盟签署了政治互助和自由贸易协定，而且本国财政也极大依赖于欧盟国家。



摩选民对"融入欧洲"执政联盟曾寄予厚望，不料连年来联盟内各党争权夺利，相互攻讦。



2014年底，摩尔多瓦三大银行的10亿美元"不翼而飞"，民众普遍认为这笔相当于国内生产总值约十分之一的巨款是寡头在当局"纵容"下进行的明目张胆的偷盗。



这让民众对于当局的腐败忍无可忍。



据悉，10月的民调显示，摩尔多瓦目前只有三成的人仍希望加入欧盟，而高达66%的人表示更加青睐俄罗斯总统普京。



值得一提的是，东欧国家、欧盟成员国保加利亚也于本月14日完成总统大选，胜选的鲁门•雷德夫与摩尔多瓦的伊戈尔•多东一样，被外界视为"亲俄派"政治人物。



自从乌克兰危机之后，俄欧关系急转直下，而东欧成为俄罗斯和欧盟竞相争夺的地盘。



此次两国国民公投选举出亲俄领导人，有理由相信这是两国民意在向亲俄的方向转变。



【编译：木合塔尔·木拉提】