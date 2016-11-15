萨金塔耶夫会见塞尔维亚总理亚历山大•武契奇

哈通社阿斯塔纳 -- 萨金塔耶夫总理15日在阿斯塔纳会见塞尔维亚总理亚历山大•武契奇。

双方就两国合作主要发展方向进行讨论，并就共同关心的国际问题交换了意见。



萨金塔耶夫说："总理先生，我们非常欢迎您和您的代表团来访哈萨克斯坦，您昨日抵达阿斯塔纳时曾高度评价我国首都，并称赞阿斯塔纳是繁华的城市，即便在寒冷的雪天仍然显得异常美丽。您还品尝了我国传统的美味食品，我相信您对我国首都和传统食品非常感兴趣。"



萨金塔耶夫还说："会谈中，我们讨论了许多共同关注的重大问题，其中包括我国政府代表团近日访问塞尔维亚时的相关协议。我们共同制订了一系列活动安排计划，两国政府部门和国有公司代表已经开始对这些计划进行相关的落实和安排。"



武契奇对哈方的热情款待表示感谢。



他说，塞尔维亚非常尊重哈萨克斯坦在诸多国际问题上的观点，对哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫的领导能力极为钦佩。塞方高度评价哈方在国际舞台上所走的每一步，相信此次访问将进一步深化两国之间的友谊。



据悉，在此次会谈中，两国签署了旨在促进合作发展的《哈萨克斯坦与塞尔维亚2017-2018年合作路线图》，以及两国首都间合作意向协议。



值得一提的是，近10年来，哈塞两国之间经贸合作取得了不断发展。目前两国之间的商品物流总额已达2.3亿美元，其中2015年的商品物流额为5600万美元。



【编译：昂哈尔 审校：木合塔尔•木拉提】









