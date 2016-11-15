排球美女萨比娜将推出个人品牌运动服装

哈通社阿斯塔纳 -- Zibroo Sportswear国产运动服公司日前公布排球美女萨比娜系列运动服装设计图。

名为Sabina20的运动品牌服装将包括T恤、卫衣、运动套服和太阳帽等。



萨比娜在自己的instagram个人帐号上写道："尊敬的朋友们！ Sabina20运动品牌服装公众公开设计竞赛中，我们选择了Zibroo Sportswear国产运动服装公司设计的样式。Sabina20运动系列服装的品牌标志为S20，将于本月19日开始在阿拉木图专卖店出售。服装初售当天，我也将在专卖店等待粉丝们的到来，并与粉丝照相留念、签字。网络销售也将于近期实现。"



萨比娜的母亲表示："这些年，我们收到了很多建议，但是我们一直都在拒绝。当有人提出创造萨比娜运动品牌时，我们考虑了很久，然后签署了合同。这些运动服装完全国产、质量优异。品牌标志是萨比娜自己设计的，而服装款式由国内设计师设计。"



哈萨克斯坦女排运动员萨比娜•阿勒腾别科娃2014年在台湾参加亚洲青年女子排球锦标赛时，因出众的容貌受到媒体热捧，一夜走红网络。此后，萨比娜一直活跃于各类社交和体育活动中，并致力于宣传哈萨克斯坦。



据悉，Zibroo Sportswear是今年举行的里约奥运会和2017大冬会哈萨克斯坦运动员服装生产公司。



【编译：小穆 审校：木合塔尔•木拉提】



