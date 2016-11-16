美国或将出现一位穆斯林国务卿

哈通社阿斯塔纳 - 下一任美国国务卿或将是一位穆斯林。

据美国知名媒体《纽约时报》报道，候任美国总统唐纳德•特朗普计划在其内阁中，将国务卿一职授予阿富汗裔美国外交官扎勒米•哈利勒扎德。



扎勒米•哈利勒扎德此前曾担任美国常驻联合国代表职务，同特朗普一样是共和党党员。



在赢得了2016年美国总统大选之后，候任总统特朗普开始为自己的政府"招兵买马"。



《纽约时报》称，特朗普已经确认了其团队中，包括国防部长、国家情报总监等多个职务的人选。



在担任常驻联合国代表之前，哈利勒扎德曾在伊拉克战争和阿富汗战争期间分别担任驻阿富汗和伊拉克大使。



哈利勒扎德出生于阿富汗，在黎巴嫩度过学生时代。据英国《卫报》（The Guardian）报道， 他于1970年代初在贝鲁特度过了最美好的时光。《卫报》转引哈利勒扎德的话说："对青少年来说那是一个很好的地方。那里有来自世界各地的孩子。"



人们普遍认为，他是一位机智而有魅力的外交官，能讲五种中亚语言，在联合国深受各国使节的敬重。



哈利勒扎德曾在接受《纽约时报》采访时谈到他在联合国与其他外交官的合作："我尝试与这里的同事建立个人关系，努力建立信任感。我对他们坦诚相待，而不是贬低他们。"



【编译：木合塔尔·木拉提】