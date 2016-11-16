哈萨克斯坦演员在华体验中式婚礼

哈通社阿斯塔纳 - 哈萨克斯坦演员塔吾凯勒•穆斯利姆在中国游历期间，成为了一场中式婚礼的"新郎官"。

据悉，塔吾凯勒日前正同迪娜拉•萨特詹等多位我国著名歌手、演员等娱乐圈人士，组团游历中国各地，了解这个东方国家与众不同的文化、历史和习俗，并录制节目。



演员日前在其个人INS上上传了一段视频，记录了他作为"新郎"，与一位中国"新娘"举行传统中式婚礼的过程。



他在INS上留言，戏称自己已经成为了中国人的女婿。

В Китае даже успел жениться, но жену пришлось оставить там 😅😂 #Repost @dinarasatzhan with @repostapp ・・・ Благополучно женили Таукеля @mussilim на китайской красавице! Свадьба прошла на реке Янцзы!!! #triptoChina2016 #chinaembassy_kz mussilim（@Тәуекел Мүсілім）发的视频 · 2016-11-15，8:10 PST





"不过很遗憾的是，我看来只能把新娘子留在那里了。"他说。



据了解，这场婚礼是当地旅游景区的一项民俗活动之一，经常邀请游客参与其中，体验当地的人文风俗。















塔吾凯勒还在INS上更新了许多在中国拍摄的照片。



显然，中国这个东方古国神奇的人文景观和迥异的民俗文化，给演员们带来了与众不同的体验和感受。



【编译：木合塔尔·木拉提】