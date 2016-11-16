  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز

    • 国际

    事件

    哈萨克斯坦

    政治

    分析
    经济
    关于我们
  • 关于我们
  • 广告
  • 图片网站
  • 标签
  • 联系方式
  • 合作伙伴
  • 网站导航
    •

    哈萨克斯坦演员在华体验中式婚礼

    18:27, 16 11月 2016
    Photo: None
    哈通社阿斯塔纳 - 哈萨克斯坦演员塔吾凯勒•穆斯利姆在中国游历期间，成为了一场中式婚礼的"新郎官"。

    据悉，塔吾凯勒日前正同迪娜拉•萨特詹等多位我国著名歌手、演员等娱乐圈人士，组团游历中国各地，了解这个东方国家与众不同的文化、历史和习俗，并录制节目。

    演员日前在其个人INS上上传了一段视频，记录了他作为"新郎"，与一位中国"新娘"举行传统中式婚礼的过程。

    他在INS上留言，戏称自己已经成为了中国人的女婿。

    В Китае даже успел жениться, но жену пришлось оставить там 😅😂 #Repost @dinarasatzhan with @repostapp ・・・ Благополучно женили Таукеля @mussilim на китайской красавице! Свадьба прошла на реке Янцзы!!! #triptoChina2016 #chinaembassy_kz

    mussilim（@Тәуекел Мүсілім）发的视频 · 2016-11-15，8:10 PST



    "不过很遗憾的是，我看来只能把新娘子留在那里了。"他说。

    据了解，这场婚礼是当地旅游景区的一项民俗活动之一，经常邀请游客参与其中，体验当地的人文风俗。







    塔吾凯勒还在INS上更新了许多在中国拍摄的照片。

    显然，中国这个东方古国神奇的人文景观和迥异的民俗文化，给演员们带来了与众不同的体验和感受。

    【编译：木合塔尔·木拉提】 

    标签:
    哈萨克斯坦 哈萨克斯坦与中国 哈萨克 娱乐 黄金储备
    Сейчас читают
    更多新闻请访问我们的 Telegram 频道!