哈萨克斯坦将全面普及指纹和基因登记系统

哈通社阿斯塔纳 - 哈萨克斯坦内务部15日向参议院（议会上院）提交《指纹和基因登记法案》。

内务部强调，在全国范围内落实指纹和基因登记，是哈萨克斯坦需要履行的国际义务之一。



据悉，该法案旨在通过建立统一的指纹和基因登记体系，明确公民个人身份。法案将以法律形式，确立指纹和基因登记过程中所必须的法律程序、信息收集、基本要求等。



建立统一的指纹和基因登记系统，将更准确和迅速确认具体人员的身份，并在遭遇意外事故、失散、财产继承、试管婴儿、骨髓移植、克隆器官或克隆生命体等原因引起的需要进行个体识别和亲权鉴定中，发挥至关重要的作用。



据内务部消息，哈萨克斯坦已在1992年签署并批准了关于生物特征识别的国际协议。目前我国与公民个人身份识别相关的11份法律文件中，有7份要求引入生物识别信息。



我国现行的身份证件中均已装入电子芯片，这为进一步普及指纹和基因登记系统创造了良好的条件。



内务部称，指纹和基因登记工作将在我国儿童12-16周岁，开始办理法定个人身份证件期间进行。12岁以下儿童将不会被纳入登记系统。



值得强调的是，指纹和基因登记不会对公民的人权造成侵害。



【记者：鲁斯兰·哈毕索夫 编译：木合塔尔·木拉提】