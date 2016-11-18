“掌掴婴儿”视频主角被捕 系乌兹别克斯坦公民

哈通社阿斯塔纳 - 震惊全国的阿拉木图州"掌掴婴儿"视频中的主角，日前在乌兹别克斯坦境内被捕。

据哈萨克斯坦内务部国家语言文字信息司司长阿勒玛斯•萨都巴耶夫介绍，我国内务部同乌兹别克斯坦内务部联手展开全面搜索行动，并于日前在乌兹别克斯坦境内找到并逮捕了在视频中，对婴儿进行惨无人道殴打的乌兹别克斯坦籍女性公民。



经审讯，该女子承认了自己的罪行。



目前，该乌兹别克斯坦籍女子仍处于拘留状态，检方计划对其提起"虐待罪"起诉。此外，她还将面临"非法移民"和"非法入境"哈萨克斯坦等多项指控。



据悉，为确保起诉得当，哈萨克斯坦内务部正在整理相关证据及文件，并计划将其转交给乌兹别克斯坦执法机关。



对该女子的起诉和判决均将由乌兹别克斯坦官方执法机关执行。



连日来，从Instagram等社交媒体上流传出的"掌掴婴儿"轰动哈萨克斯坦全国。视频中，一女性在不到1分钟内，连续近50次对一名明显不足一岁的婴儿进行掌掴，并斥责婴儿闭嘴。



视频源头发布者称，该视频片段的拍摄者是视频中女性8岁的女儿，拍摄时间约为1-2个月前，拍摄地点位于阿拉木图州。



视频内容引起了警方注意，内务部随即展开调查，并最终查实女子身份。



据悉，乌兹别克斯坦国内有大量外出至独联体国家，尤其是俄罗斯和哈萨克斯坦务工的公民。近年来，该群体中的犯罪事件时有发生。



今年年初，一乌兹别克斯坦籍女性保姆曾在莫斯科砍下其负责照顾的4岁女童头颅，并在街头高举头颅示威，引起轰动。



【编译：木合塔尔·木拉提】