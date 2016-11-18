历史上的今天：纳扎尔巴耶夫总统号召各国哈萨克同胞回归历史祖国

哈通社阿斯塔纳 - 25年前的今天，即1991年11月18日，哈萨克斯坦共和国首任总统纳扎尔巴耶夫向身在世界各地的哈萨克同胞发出号召，鼓励各国哈萨克人回归历史祖国。

当天，哈萨克斯坦政府即通过了《关于安置有意回归哈萨克斯坦并在农村地区定居之历史移民的相关规则及要求》决议，正式开启了神圣的哈萨克族回归运动。



这一决议，为身在其他国家和地区，并有意移民哈萨克斯坦的哈萨克人，制定了移民、安置、就业、社会融入等事无巨细的章程，并规定了政府对回归者们的帮扶政策。



例如，在决议第5条中，明确规定地方政府官员有义务为回归者购买房屋、地产提供便利和建议等。



自那时至今，已经过去了整整四分之一个世纪，响应总统的号召，从世界各地回归历史祖国哈萨克斯坦的哈萨克同胞总数，已经超过了100万人。



可以说，这一神圣的"大迁徙"及其成就，完全是基于纳扎尔巴耶夫总统的远见卓识。



因为，对于任何一个国家而言，人民--始终是其最为宝贵的财富。



哈萨克斯坦宪法明确写道，哈萨克斯坦共和国最重要的财富是人民--每一位哈萨克斯坦公民。这一条文，犹如印在马驹身上的印章一样明晰。



如今，哈萨克斯坦70%的人口由主体民族--哈萨克人构成，这为国家社会的稳定发展打下了坚实的基础。



值得一提的是，日前，我国社会活动家、诗人阿乌特•穆黑别克吾勒提议，将每年的11月18日确立为法定的"民族大迁徙"纪念日。



也正是在今天，主题为《迁徙与迁徙者领袖》的盛大纪念晚会，将在"南都"阿拉木图隆重举行。



哈萨克斯坦信息和通讯部部长达吾然•阿巴耶夫将出席晚会。



晚会期间，将公映与晚会同名的纪录片，讲述取得杰出成就、为哈萨克斯坦各领域发展作出重要贡献的回归者们的生活。



1991年11月18日，是注定要以金色的笔墨写入历史的一天。



因为，四散在五大洲的哈萨克人，因这一天的一份决议和总统的一声号召，得以重聚在历史祖国的土地之上。



目前，当年的那份政府决议，经过多年间不断地调整、补充和修改，已以《哈萨克斯坦移民法》的面貌，继续发挥着其法律作用。



【作者：热依扎别克·努斯普别克 编译：木合塔尔·木拉提】