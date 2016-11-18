阿拉木图大冬会门票低价出售 引起体育爱好者热购

哈通社阿斯塔纳 -- 距第二十八届阿拉木图大冬会开幕还剩72天。

阿拉木图大冬会门票出纳员介绍说，阿拉木图大冬会门票从10月15日起在阿拉木图市乔拉克体育馆和国家体育馆正式出售，门票价格符合公众收入水平，因此销售量也得以逐日增加。截至目前，工作人员共出售近2000张门票，其中出售较多的为冰球、冬季两项以及滑雪等体育项目的门票。



据悉，大冬会门票价格定在300至3500坚戈之间，而最贵的开幕式和闭幕式超等座门票价则定在1万5千坚戈。



消息称，大冬会门票从11月18日起将在全国各地开始出售，体育爱好者可以在线通过kassir.kz网站购买门票。



阿拉木图2017大冬会将于明年1月29日-2月8日期间在阿拉木图展开争夺，本届大冬会将设12个大项共86块金牌。我国参赛选手将在其中的7个项目争取夺冠。



大冬会比赛场地包括阿拉木图体育馆、国家体育馆、"奇姆布拉克"体育馆、"麦迪奥"运动中心、"松哈尔"体育馆、乔拉克体育馆、阿拉套越野滑雪场以及阿拉木图州"塔巴干"运动场等8处。



【编译：昂哈尔 审校：木合塔尔•木拉提】