土耳其通向哈萨克斯坦的铁路线即将竣工

哈通社阿斯塔纳 - 据土耳其交通和通讯部部长阿赫梅德•阿尔斯兰日前在接受记者采访时表示，即将完工的巴库-第比利斯-卡尔斯铁路线，将有效地使土耳其同阿塞拜疆、哈萨克斯坦乃至中国连为一线。

据其介绍，巴库-第比利斯-卡尔斯铁路线土耳其境内部分第一期工程将于今年年底完工。



而2017年开始，首列试运行货运列车将由土耳其方向驶出。



阿尔斯兰称，这条国际铁路不仅将为土耳其整合国内铁路线起到巨大的作用，对区域发展意义也十分重大，将对区域内各国家和民族间加强沟通与文化交流产生促进作用。





巴库-第比利斯-卡尔斯铁路线





巴库-第比利斯-卡尔斯铁路造价4亿5千万美元，于2008年正式动工，线路全长826公里，包括新建线路105公里，其中除了阿哈尔卡拉基-卡尔特撒赫延伸部分，还包括位于土耳其的卡尔特撒赫-卡尔斯部分。



该铁路线全线竣工并投入运营后，将使从中国上海出发的列车，经哈萨克斯坦、里海、阿塞拜疆、格鲁吉亚、土耳其全境，通过博斯普鲁斯海峡海底隧道后进入保加利亚，与欧洲铁路相连，直至伦敦，货物运输时间将缩短至6天。



值得一提的是，该线路属于"跨里海国际运输走廊"及哈萨克斯坦"光明大道"计划"中线" (中国-哈萨克斯坦-阿塞拜疆-格鲁吉亚-土耳其铁路)的重要组成部分。



【编译：木合塔尔·木拉提】