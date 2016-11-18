美联储主席耶伦发出清晰的加息信号 并称不会提前离任

哈通社阿斯塔纳 -- 美联储主席耶伦周四发出12月加息的清晰信号，称如果经济数据继续表明就业市场持续改善、通胀水平不断上升，那么美联储可能会"相对较快"地采取加息行动。

耶伦是在当天向国会联合经济委员会作证时做出上述表示的，这也是特朗普当选总统以来耶伦首次公开发表讲话。

耶伦表示，在11月初的美联储政策会议上，委员们认为加息的必要性已经增强，"在相对较快的时间内加息可能是适宜的。"

对于总体经济状况，耶伦给出了较为乐观的评价。她称，美国经济似乎走在温和增长的轨道上，这将有助于带来完全就业，推动通货膨胀率达到美联储制定的2%的目标。此外，劳动岗位增长速度足以吸收新增就业人数，同时工资增速也已经加快。

自去年12月美联储在近十年来首次采取加息行动后，迄今一直没有进一步的动作。目前基准的联邦基金利率依然维持在0.25%至0.5%的水平。美联储下次政策会议将在12月13-14日召开。目前投资者预计在该次会议上加息的概率已经高达90%以上。

最新公布的数据显示，上周美国首次申请失业救济人数下降到了1973年11月以来的最低水平，为235000人。同时，10月消费者价格指数较上年增速也达到了两年来的新高，经季节因素调整后消费者价格指数环比上涨0.4%。

在特朗普赢得总统大选后，许多人士认为，新政府及其经济政策将会对美联储的未来预期产生重大影响。特朗普在竞选时承诺会大幅减税、通过大规模基础投资来刺激经济增长、提高关税等。

对于由此带来的影响，耶伦表示现在判断还为时过早。 "我们不知道会发生什么，前面有很多不确定性"，她说，我们会观察国会做出的政策决定，在前景变得更明朗后再调整我们的经济预期。

耶伦并没有直接提及当前的政治形势，甚至没有说到特朗普的名字。她说，美国大选结果并没有改变美联储官员自上次政策会议以来对经济的判断，大家依然认为加息的必要性已经增强，"在我看来，经济表现依然和货币政策委员会11月达成的判断一致。"

还有人预期，特朗普上台后，美联储将会迎来大换血。特朗普在此前的竞选活动中多次抨击耶伦，称她人为压低利率，推动股市上涨，营造牛市，为执政的民主党"撑腰"，他曾这样评价耶伦，"我认为她（耶伦）非常政治化，而且在一定程度上，我想她应该为自己感到羞愧。因为她不应该是那样的。"

虽然按照美国法律规定，总统不能解除现任美联储主席的职务。但在耶伦2018年1月任期结束时，特朗普很有可能重新提名新的主席人选。

当天在有议员问及她是否会提前离职时，耶伦回答道："不，我不会。参议院确认了我四年的任期，直到2018年1月底才结束。我完全愿意干到任期结束。"



来源：界面

编辑：木合塔尔·木拉提