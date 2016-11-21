纳扎尔巴耶夫总统出席第七届法官大会并发表讲话

哈通社阿斯塔纳 - 21日，哈萨克斯坦第7届法官大会在首都阿斯塔纳召开。

纳扎尔巴耶夫总统出席会议，就哈萨克斯坦司法系统改革进程的不断发展、法律法规的修订完善、人权事务保障以及与此相关的多个重要问题发表讲话。



改革计划尚未完成 司法机构尚待完善





纳扎尔巴耶夫表示，自独立25年来，在政府各项有力措施的基础上，哈萨克斯坦人民生活水平不断提高，国际影响力与日俱增，已经成为了当今世界上公认的、具有竞争能力的国家之一。



"如今是时候建立符合国际人权规范和标准、对政府及人民有利的法治秩序了。我从实施改革计划时便一直在强调，我们已经为改善人民生活及促进经济发展实施了许多改革计划，但却忽视了对法治秩序的改革计划。但是这条路并不好走，25年前，可以说，国内甚至没有真正独立严格的司法系统。当时，我国司法系统处于一些党与官僚机构的控制下，同时还有许多司法人员与预备法官培训、改变群众等待行政命令的惯有思维方式等一系列问题等待我们去解决。"他说。



法院将成为主要的人权机构





纳扎尔巴耶夫说："如今我国司法机构在25年内得以改善，通过借鉴许多世界各国优秀及丰富的司法经验，使得执法质量和权威有所提升，逐步成为严格、公正的人权机构。"



纳扎尔巴耶夫强调指出，独立至今，哈萨克斯坦实施了一系列政策，建立了崭新的人权机构，使司法机构得以改善。

他认为，进一步改进司法系统各项工作，是哈萨克斯坦当前面临的重大问题之一。



"得益于现代化技术的不断发展，我们建立了电子司法系统，可使本国公民足不出户，在家里通过网络向法院申请司法援助。2016年，司法援助的在线申请人数已占总申请人数的23%。国家为法官在社会和法律保障方面提供了一切有利的良好条件，给予他们特殊权利，并提高了工作人员的工资水平。"



纳扎尔巴耶夫介绍说，自2014年起，国家将每年投入法院的资金额提升至30亿坚戈，2016年，该资金已达300亿坚戈。近3年来，国家为法官分配的公寓中也有20%进行了重新装修。



借鉴历史人物的经验很有必要





纳扎尔巴耶夫说："众所皆知，1726年，头克汗任命了三位毕官--托列毕、哈孜别克毕和艾铁克毕为哈萨克三帐监管者。其目的是使三帐联合。三位毕官当时在哈萨克汗国拥有着极大权威，许多发生争执的人经过三大毕官的指点，都能做到立即化干戈为玉帛。同时三大毕还制定了许多法规，使当时的哈萨克人民严格遵守新法规，达到天下大治。"



纳扎尔巴耶夫表示，如今的法官们完全可以借鉴当时三大毕官的丰富经验。



纳扎尔巴耶夫说："国家应提高每一位公民的法律知识，并支持法院的独立性，保障法院长期的稳定性，而法官也应做好自己的本分工作。"



当代法官面临的主要任务





纳扎尔巴耶夫说："在哈萨克斯坦迎来独立25周年之际，司法机构已成为保障公民人权，确保社会和国家利益的政府机构之一。我们应进一步加强司法系统的竞争力水平，并提高社会对法律的信赖。因此，法官代表面临着许多重大任务。"



纳扎尔巴耶夫表示，法官应减少对统计数据的过度重视，反之应更重视法规的严格执行及法庭决议的公正性，法庭审判应合法而又公正。在法庭面前，所有公民都应得到平等对待。



阻止改革计划的官员将被免职





纳扎尔巴耶夫表示，国家建设百步计划中的所有计划必须得以落实，任何人都不能阻拦或更改这项计划的进行。



他强调，企图对改革方案进行阻挠的官员，将被免职。



"近期内，所有政府机构均将就今年的工作进展进行详细汇报。实施百步计划亦然重要，但不能遗漏执法机构的法官培训工作。目前执法机构正在有效的进行法官培训工作，并成立了部署于地方政府机构及社区的地方警员。这一切工作来之不易，所以应好好珍惜，使其得以延续。"他说。



【记者：马尔兰•吉耶姆拜、鲁斯兰•哈比索夫 编译：昂哈尔 审校：木合塔尔•木拉提】