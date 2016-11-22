国务秘书会见联合国人口基金会代表

哈通社阿斯塔纳 - 国务秘书古丽莎拉•阿布德哈勒科娃22日在阿斯塔纳同到访的联合国人口活动基金会东欧和中亚区负责人阿兰娜•阿尔米塔吉举行会谈。

会谈中，双方就哈萨克斯坦同联合国基金在人口迁移、安置过程中，对性别政策的落实，以及实现地区稳定和平过程中，女性作用的进一步体现等问题，进行了深入讨论。



期间，阿布德哈勒科娃就我国在计划生育、加强生殖健康、杜绝家庭暴力等方面所采取的措施进行了重点介绍。



阿布德哈勒科娃强调，哈萨克斯坦完全支持联合国至2030年可持续发展目标的相关计划。







国务秘书表示，独立以来，哈萨克斯坦实现了多项重点发展目标，并启动了2016-2020年的新国家规划，还在阿拉木图成立了专项领导、组织人口事务的跨区域办事处。联合国人口基金关于减少妇女生产死亡率、保障妇女权益等各项指标，在哈萨克斯坦均得到了完全落实。



"同联合国之间的友好关系，是哈萨克斯坦外交事务的重要方向之一。哈萨克斯坦作为联合国安理会非常任理事国，愿意不断加强同联合国机构之间的各领域合作。"阿布德哈勒科娃说。







会谈最后，阿布德哈勒科娃向联合国人口活动基金会东欧和中亚区负责人阿兰娜•阿尔米塔吉履新表示祝贺，并祝愿人口基金会各项工作进展顺利。



【编译：木合塔尔·木拉提】