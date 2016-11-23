追寻马可波罗足迹 波兰学者计划重走丝绸之路

哈通社阿斯塔纳 -- 据文化和体育部消息，23日，哈萨克科学文化研究院院长安德烈•哈兹布拉托夫在阿斯塔纳会见了来访的波兰著名学者、记者和探险家亚采•帕尔基维茨。

据悉，亚采•帕尔基维茨目前正计划沿着意大利探险家马可波罗的足迹，重走丝绸之路。



此次会谈中，帕尔基维茨将其为此次旅程而特意组织发起的"新丝绸之路-2017"项目，向哈萨克斯坦方面进行了详细的介绍。



据其介绍，"新丝绸之路-2017"国际探险项目将从中国首都北京出发，途径吉尔吉斯、乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦、俄罗斯和白俄罗斯，最终抵达波兰首都华沙。







"新丝绸之路-2017"之旅的目标为：从太平洋沿岸到欧洲大陆，宣传中国" 一带一路"计划，倡导建立国家间的民 间关系、增进彼此理解、信任和尊重。



"根据计划，探险团队将在60天的时间内，完成上万公里的旅程。作为‘新丝绸之路'上的重要国家，哈萨克斯坦的文化、经济和历史可借此向全世界进行宣传，令世界了解哈萨克。" 帕尔基维茨说。







安德烈•哈兹布拉托夫对探险家的这一项目表现出了浓厚的兴趣，并谈到了与马可波罗有关的纪录片《马可波罗：尚未解开的秘密》。



据其介绍，2016年，根据哈萨克斯坦文化和体育部部长阿勒斯坦别克•穆哈梅迪吾勒的安排，哈萨克科学文化研究院开始着手拍摄大型人文历史纪录片《马可波罗：尚未解开的秘密》。



纪录片摄制组同中国、意大利方面进行合作，对历史上的这位伟大的探险家的人生经历和成就进行了细致的讲述。目前，纪录片的预告片已经正式发布。



此外，哈萨克科学文化研究院首次出版了哈萨克文版马可波罗著作《多样性的世界》。



会谈中，哈兹布拉托夫表示，丝绸之路对哈萨克斯坦经济、社会和文化的发展具有重要的作用，因此哈萨克斯坦方面将为帕尔基维茨教授所主导的"新丝绸之路-2017"国际探险项目，提供一切必要的帮助和支持。



双方还就进一步加深哈萨克斯坦与波兰在人文领域的交流合作事宜，进行了深入交流。







亚采•帕尔基维茨，记者，探险家，欧洲极限生存创始人。撰有多部书作，在安排国际探险活动方面具有丰富经验。



1975年他曾驾驶救生艇独自横渡大西洋。1994年，帕尔基维茨领导国际生态工作，两年后，由他率领的科考队确定了亚马逊河的源头。







2011年"世界新七大自然奇观"投票活动中，亚采•帕尔基维茨任波兰马祖尔地区荣誉大使。投票中，马祖尔"千湖区"被评为欧洲最美地区，在全球477个参选景观中，跻身于"地景／冰川"组第二个"前七名"内。



2013年帕尔基维茨向世人展示了乌拉尔山后地区辉煌的波兰文化遗产。







2015年被授予"波兰复兴骑士荣誉勋章"，以表彰其在"科学研究领域以及向世界介绍波兰方面杰出贡献"。



【编译：木合塔尔·木拉提】