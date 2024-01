潘基文：联合国期待与上合组织进一步加强合作

哈通社阿斯塔纳 -- 据联合国新闻处消息,哈萨克斯坦常驻联合国代表团与上海合作组织11月22日在纽约总部举行主题为"联合国与上海合作组织:共同应对挑战与威胁(The United Nations and the Shanghai Cooperation Organization: Jointly Countering Challenges and Threats)"的高级别会议。联合国秘书长潘基文出席会议并发表讲话。

潘基文指出,在亚洲和世界各地的地缘政治和安全局势发生深刻且迅速变化的关键时刻,双方有必要进一步加强合作,以共同应对暴力极端主义、跨境毒品走私、自然资源管理等严峻挑战。



潘基文秘表示,自1996年形成的"上海五国"会谈机制于2001年正式转型为"上海合作组织"以来,该机构在促进区域合作以应对欧亚大陆最紧迫问题方面一直发挥着越来越重要的作用,而且在持续地发展、壮大并欢迎新的成员加入。



潘基文说:"此次高级别活动的举行恰逢其时,因为亚洲和世界各地的地缘政治和安全局势正在发生深刻且迅速的变化,我们比以往任何时候都更需要探讨如何解决现有和新出现的挑战,其中大多数都是任何一个国家无法独自应对的。正是因此,同时秉承《联合国宪章》第八章的精神,我支持加强联合国与区域组织、包括上合组织之间的互动;这也是‘建设和平与和平行动'高级审查组发出的一个强烈信息。"



潘基文表示,上合组织已经与一些联合国实体开展了密切合作,包括政治事务部、反恐怖主义委员会执行局、维持和平行动部、欧洲和亚太地区经济委员会、毒品和犯罪问题办公室以及中亚地区预防性外交中心等,以共同致力于解决一些区域国家的具体问题,例如亚洲之心-伊斯坦布尔进程、自然资源管理、环境退化、恐怖主义和暴力极端主义的扩散、边境安全和毒品贩运等。



潘基文强调,一个扎根于民主和法治之上、其民间社会和媒体能够自由发挥其重要作用的地区的稳定和繁荣符合联合国和上海合作组织的利益。他期待双方进一步通力合作、应对共同挑战,推进预防性外交,并建设一个人人得享和平、发展和人权的地区。



【编辑:小穆】