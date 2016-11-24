俄罗斯在北方四岛部署反舰导弹

哈通社阿斯塔纳 -- 俄罗斯《消息报》22日报道称，俄罗斯国防部宣布，已在南千岛群岛中的国后岛和择捉岛上部署了"舞会"和"棱堡"岸基反舰导弹系统，这将有助于加强对当地海军基地和沿岸基础设施的保护。

俄专家认为，俄罗斯此举是向外界发出保护这片领土的信号。日本首相安倍期望通过经济援助换取北方四岛的计划因此受到沉重打击。

俄新社23日报道称，俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫当天对记者表示："毫无疑问，俄罗斯在南千岛群岛部署导弹系统是有理由的。我们认为，这无论如何都不应该影响我们与东京的双边关系，这涉及对普京总统即将访问日本的精心筹备，还有发展双边关系，特别在经济领域，以及和平条约问题上的不断接触。"

俄罗斯《观点报》23日称，俄罗斯此次部署被视为一种暗示--俄罗斯是不会将这两岛归还日本的。俄罗斯军事科学院教授瓦季姆表示，俄罗斯面临日本的威胁是现实的。日本拥有世界上最强大的海军之一，一直觊觎南千岛群岛这片领土。因此，日本是俄部署这些导弹系统的潜在目标。但他并不认为，这是在普京总统访日前特意做出的一种政治姿态。

23日，日本外相岸田文雄针对俄方媒体关于俄军部署地对舰导弹系统的报道声明称："将予以密切关注，作出适当的应对"。关于俄方举措是否会影响日俄关系，特别是日俄争议领土和和平条约的缔约谈判，岸田没有明确回答。



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