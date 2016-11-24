我国驻塔大使在塔吉克国立大学发表演讲

哈通社阿斯塔纳 -- 据外交部消息，哈萨克斯坦独立25周年之际，我国驻塔吉克斯坦大使努尔兰•塞特莫夫21日在塔吉克国立大学举行演讲会。

塞特莫夫向塔吉克国立大学的学生和教师介绍了哈萨克斯坦独立至今所取得的成就，其中包括纳扎尔巴耶夫总统的《全球新形势下的哈萨克斯坦：增长、改革、发展》宣言、五大改革目标和百步计划、《二十一世纪：无核化世界》宣言以及民族和睦大会为哈萨克斯坦走向繁荣富强所作出的巨大贡献。



塞特莫夫强调了哈萨克斯坦的国际倡议和至今所取得的巨大成就并表示，哈萨克斯坦已任选2017-2018年联合国安理会非常任理事国，并准备在2017年举办世博会和第二十八届大冬会等国际盛大活动。



此外，塞特莫夫还介绍说，哈萨克斯坦目前已建立了良好的投资环境，并于近日提出了国有资产私有化计划。



塞特莫夫表示，从2017年开始，哈萨克斯坦根据交换生计划，每年将为40名本科生和10名研究生提供海外学习的机会。国家还为交换生制定了各项优惠政策，交换生可享受学费全免的优待政策。



演讲结尾时，塞特莫夫回答了学生提出的所有问题。



【编译：昂哈尔 审校：木合塔尔•木拉提】