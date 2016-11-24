议员：恋童癖者应被判处死刑

哈通社阿斯塔纳 - 在23日于阿斯塔纳市国家新闻发布中心召开的新闻发布会上，哈萨克斯坦儿童权益问题专员、马吉利斯议员扎给帕•巴利耶娃就恋童癖问题发表了个人观点。

议员认为，恋童癖者以及杀害儿童的人，应在法律意义上被等同于恐怖分子或战争罪犯，并且应该被判处死刑。



巴利耶娃还表示，我国有必要对相关法律进行修改和补充，以便于严惩犯下此类罪行的人。



"目前我国监狱中，因性侵儿童而入狱服刑的犯罪分子总数约为1300人。没人能够保证，这些人在出狱之后，不会再度犯下类似的暴行。因此，我认为对此类暴徒而言，唯有死刑才是最合适的量刑。"巴利耶娃说。



巴利耶娃还表示，对于针对儿童的家庭暴力行为，也应受到法律的严惩。



据其透露，目前我国正在制定与儿童权益相关的新法案，并将在近期提交议会审议。



她声称，该法案的制定过程中，大量参考了外国专家和国内执法机关的建议。



"现在社会舆论对于严惩恋童癖者的呼声非常之高，作为儿童权益问题专员，我对此表示支持。恐怖分子和战争犯会被判处死刑，而杀死儿童的人以及性侵儿童的罪犯，也应该得到同样的下场。"巴利耶娃说。



值得一提的是，为保障我国儿童权益不受侵犯，及时有效地为全国儿童提供必要的法律救助，哈萨克斯坦从11月20日起正式开通了"111"儿童权益紧急求助电话。



【编译：木合塔尔·木拉提】