国家改革委员会工作会议在阿斯塔纳举行

哈通社阿斯塔纳 -- 据总统府新闻局消息，国家改革委员会工作会议24日在总统府召开，会议由纳扎尔巴耶夫总统主持。

会议就百步计划及五大改革目标落实情况进行了讨论。



纳扎尔巴耶夫指出，实施百步计划旨在建设专业化的国家机关、加强法制建设、落实工业化和保障经济增长、统一与团结、建立责任型政府。实现这五大改革目标将为哈萨克斯坦跻身全球最发达30国家之列起到重大作用。



纳扎尔巴耶夫在会上强调了反腐及监督机制的重要性，并表示，相关部门应加大竞争性选拔来促进职业发展。



总统认为，执法机构应通过竞争性程序来选拔符合岗位要求的人选。



纳扎尔巴耶夫说："我们必须提高人民对警方的信任，每一位警员应为维护社会秩序、保障公民安全作出贡献，他们的一言一行必须符合法律程序和规范要求。"



纳扎尔巴耶夫表示，政府机构应进一步推进国家执法机构的改革发展，并为执法权限法定化、执法责任明确化作出努力。



总统还指示，相关部门应加快阿斯塔纳国际金融中心的建设工程。



会议中，纳扎尔巴耶夫还强调提出了吸引外国投资商以及引入社会医疗保险的重要性。



"今天我们在会议上讨论的问题，对于国家的发展均有着重要的意义。"他说。



纳扎尔巴耶夫在会议中还明确指出了各政府部门在实施一系列国家政策期间的不足之处。



纳扎尔巴耶夫说："国家应促进旅游业改革发展，尤其要重点关注国内旅游市场发展。这对促进国家经济发展、推进哈萨克斯坦在国际舞台上的地位以及巩固人民团结有着重大的作用。"



纳扎尔巴耶夫还强调，为提高人民对政府的信赖，相关部门应进一步改进工作质量。



纳扎尔巴耶夫表示，政府各部门应全面加强实施百步计划的工作质量和监督力度，管理人员也应该相应的提高责任性。



最后，总统指出，实施会议中提出的国家政策和政府计划将为实现国家经济的全面发展，并增进哈萨克斯坦公民的福祉起到重大作用。



政府总理萨金塔耶夫、总统办公厅主任贾克瑟别科夫、中央银行行长阿克舍夫以及其他多位政府高官出席了本次会议。



【编译：昂哈尔 审校：木合塔尔•木拉提】

