突厥语国家议会大会环境问题会议将于明年在阿斯塔纳召开

哈通社巴库 -- 11月24日，突厥语国家议会大会环境和自然资源委员会第二次会议在阿塞拜疆首都巴库召开。

会议由阿塞拜疆国民议会议员、突厥语国家议会大会环境和自然资源委员会主席阿赫利曼•阿米拉斯拉诺夫主持，与会各方就气候变化的原因及其可能造成的影响进行了讨论。



哈萨克斯坦马吉利斯（议会下院）议员阿莉娅•萨帕洛娃在会上发言，提及明年将在阿斯塔纳举办的2017年阿斯塔纳世博会，并就世博会主旨--可替代能源发展，进行了详细的介绍。







"自然资源的枯竭、生态环境的恶化对人类的生命健康造成了威胁，并导致了许多新疾病的产生。这一问题，已经引起了国际社会的忧虑。发展‘绿色能源'将是解决这一复杂问题的最优选择。通过发展‘绿色能源'，我们将可以有效地减少有害物质的扩散，降低对自然资源的消耗，提升能源的有效利用率。旨在保护生态环境的‘绿色能源'计划，有着光明的未来。"她说。



据悉，与会成员还就《联合国气候变化框架公约》和1992年及1997年间通过的《京都议定书》相关条款落实情况广泛交换了意见。



根据哈萨克斯坦议员阿莉娅•萨帕洛娃的提议，突厥语国家议会大会环境和自然资源委员会第三次会议将于2017年阿斯塔纳世博会框架下，在哈萨克斯坦首都阿斯塔纳举行。



【编译：木合塔尔·木拉提】