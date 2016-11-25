哈中两国合拍电影《爱情通关》即将开拍

哈通社阿斯塔纳 - 据中国《华商报》报道，由哈萨克斯坦哈萨克电影公司和中国西部电影集团合作拍摄的首部爱情喜剧片《爱情通关》即将开拍。

23日，哈萨克斯坦主流媒体代表团访问中国陕西西安，并同中国西影集团代表举行座谈会。



报道称，双方就合作项目--电影《爱情通关》相关事宜进行了深入交流。



据该剧编剧之一、也是剧中女主角的原型索菲亚•乌苏洛娃介绍，《爱情通关》是一部爱情喜剧片，讲述哈萨克斯坦法学博士索菲亚和西安商人张璠之间的爱情经历。



座谈会上，西影集团总经理赵文涛向我国媒体代表团成员们介绍了西影集团的主要情况。



他表示，欢迎哈方在西影电影产业聚集区设立中哈影视交流中心，推动双方的影视资源互动、影视节目交换、影视项目合作和影视文化交流。



据悉，在今年9月于西安举行的第三届丝路国际电影节期间，哈萨克电影总公司与西影集团签署了战略合作协议，而电影《爱情通关》正是双方合作的首个落地项目。



随着哈中两国经济、文化和人文交流的不断深入，哈中两国媒体、电影行业的合作正在不断发展。这将为进一步提高双方电影公司制作实力，扩大双方国际知名度，促进两国人民民族文化与习俗的相互交流有着积极的作用。



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