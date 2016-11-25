信息和通讯部长阿巴耶夫谈哈萨克斯坦创新发展现状

哈通社阿斯塔纳 -- 第十一届创新论坛25日在阿斯塔纳市和平和谐宫召开。

信息和通讯部长达吾然•阿巴耶夫在论坛中陈述了哈萨克斯坦的创新发展现状。



阿巴耶夫表示，如今，数字网络基础设施的建设已成为推动创新发展的主要动力，哈萨克斯坦则在数字网络领域取得了许多巨大成就。



"哈萨克斯坦移动用户数量庞大，在互联网使用率中位列全球第61名。此外，我国卫星通信网也逐渐覆盖了全国大部分地区。哈萨克斯坦在信息技术领域领先独联体国家，2015年在世界各国排名中提升至第40名。还有，我国在电子政府发展中，位列全球第30名。但我们非常清楚，这些排名并不是恒定不变的。随着全球科技迅速发展，信息和通讯部目前正在制定《哈萨克斯坦数字化》新计划，并希望通过该计划使国家创新步入良性发展的轨道。"他说。



阿巴耶夫介绍说，"哈萨克斯坦数字化"计划将为国内偏远村庄提供互联网接入。



阿巴耶夫表示，创新经济发展已成为判断一个国家是否具备国际竞争力、评价该国居民生活水平的主要因素。因此，在《哈萨克斯坦-2050》发展战略和国家建设《百步计划》框架下，哈萨克斯坦正在实施促进科技和创新发展的一系列计划。



"信息和通讯部目前正在制定《哈萨克斯坦数字化》计划，并为推动电子政府的发展作出努力。"他说。



【编译：昂哈尔 审校：木合塔尔•木拉提】