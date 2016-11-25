“丝绸之风”跨里海多式联运项目年底将全线竣工

哈通社阿斯塔纳 - 土耳其和格鲁吉亚边境铁路隧道工程，以及博斯普鲁斯海峡隧道工程均将于今年年底完工。

24日，正在哈萨克斯坦阿克套港进行访问的土耳其海关和贸易部副部长助理拉米兹•阿克钦在接受记者采访时，作出上述表示。



阿克钦表示，这两个工程完工并正式通车后，哈萨克斯坦发出的货物将可直接发往欧洲。届时，阿克套港在"丝绸之路"经济带上的重要性也将大大提高。



阿克钦同时强调，虽然经阿克套港出口的大宗产品仍以石油为主，但随着哈萨克斯坦-阿塞拜疆-土耳其跨里海多式联运线路的开通，哈萨克斯坦不但可以扩大目前的出口规模，而且也将拥为本国产品出口欧洲国家创造良好的条件和可能性。



据悉，在我国政府的倡议下，哈萨克斯坦、土耳其、阿塞拜疆和格鲁吉亚四国与2012年达成协议，将哈萨克斯坦东西铁路线与中国相连接、在里海建立阿克套至巴库大型轮渡航线、建设巴库-第比利斯-卡尔斯铁路线，并通过整合土耳其铁路枢纽，最终将这一线路与博斯普鲁斯海峡隧道相连直达欧洲，实现跨欧亚大陆的中国-中亚-高加索-欧洲的大规模多式联运运输。



该项目被命名为"丝绸之风"。



2015年进行的测试显示，这一线路一旦全线进入运行状态，自中国发出的货物，可在6天内抵达欧洲。



中国对这一线路表示支持，乌克兰也于去年提出加入这一协议。



该线路拥有每年运输至少3000万吨货物的能力。



据了解，格鲁吉亚与土耳其边境隧道全长2.5公里，但由于地势险峻，是该线路最复杂和最昂贵的工程段。



【编译：木合塔尔·木拉提】