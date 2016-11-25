独联体跨国议会全体会议在圣彼得堡举行

哈通社阿斯塔纳 -- 独联体跨国议会全体会议25日在俄罗斯圣彼得堡塔夫利宫举行，参议院（议会上院）议长哈斯穆卓玛尔特•托卡耶夫率领的参议员代表团出席了会议。

出席会议的议会代表团就推进独联体国家教育发展相关事宜进行讨论。



会议中通过了"全纳教育"、"成人教育"、"仲裁法院"、"议会调查"、"地方政府参与跨境合作"、"医疗保险"、"电子文档跨境传输"、"电子政府"、"社会和文化活动"、"非政府组织"、"大型体育赛事安全保障"、"道路交通安全"、"事故救援服务和救援人员的职责"等一系列法案。



此外，独联体跨国议会全体会议还通过了议员代表提出的关于在发生武装冲突或其他暴力行为期间保护医护人员和医疗设施，改善及协调独联体国家就判断组织的恐怖行为和极端行为相关法案等建议。



独联体国家议会代表在大会中还制定了"图书馆法则"和"互联网监管"新法案文本，并就"国家边境"草案制定问题进行了讨论。



据悉，当日在塔夫利宫还举行了由参议院副议长谢尔盖•格罗莫夫和俄罗斯联邦委员会副主席伊利亚斯•乌马哈诺夫主持的哈俄议会间合作委员会会议。



【记者：赛力克•卡拉詹 编译：昂哈尔 审校：木合塔尔•木拉提】