纳扎尔巴耶夫：哈萨克斯坦将通过阿富汗打开通向印度洋的出口

哈通社阿斯塔纳 - 纳扎尔巴耶夫总统日前在接受美国彭博社采访时表示，待阿富汗局势得以稳定之后，哈萨克斯坦希望通过进入阿富汗市场，进而以此为跳板，打开通往印度洋的大门。

纳扎尔巴耶夫强调，在北约和美国的帮助下，阿富汗政府正在依靠自身的力量，逐步恢复国内的稳定秩序。



"我认为，这是北约和美国中东政策的所起到的较为积极的方面。我在不久前同阿富汗总统进行了会晤，他告诉我，阿富汗政府已建立起了对全国的有效管控。当然，部分地区仍然存在着监控的盲点，尤其是在南部地区，塔利班余孽和极端团伙仍时有出没。阿富汗政府有能力实现国家的稳定，但仍需要时刻警惕对恐怖主义的防范。当然，这一点对任何一个国家，都是非常重要的。"纳扎尔巴耶夫说。



总统表示，自1979年至今，阿富汗一直都处在战乱状态。



"在阿富汗，一个40年前出生的人除了使用AK47的方法之外，没有接受过其他真正的教育。我们有责任去做这些事情：建立学校，为那里的年轻人提供教育；投资工厂，为那里的年轻人提供工作；教会他们种植大米和玉米，而不是种植罂粟制作毒品。阿富汗有着丰富的资源，为那里的人带去希望，将那里建设成一个美好的国家--这是我们的理想。因为，我们同属于一个区域。通过稳定的阿富汗，哈萨克斯坦将打开通向巴基斯坦、印度乃至整个印度洋的大门。"纳扎尔巴耶夫说。



【编译：木合塔尔·木拉提】