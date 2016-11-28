特朗普：有数百万选民“非法投票”

哈通社阿斯塔纳 -- 据BBC消息，美国候任总统唐纳德·特朗普指，"如果你减去非法投票的那几百万人的话"，他就会在11月8日大选的普选票数上也超过希拉里·克林顿。

特朗普没有提供证据支持他的说法。



共和党候选人凭大选中真正有效的选举人票票数胜出。



他的竞选对手、民主党人希拉里的阵营最近表示，将会支持由一名绿党候选人发起的重新点算威斯康辛州选票的行动。



在普选人头票数上，希拉里得票比特朗普多大约200万张。



不过，特朗普在以州为单位的竞争中，赢得所需的270张选举人票，从而赢得总统大选。



他在社交网站推特（Twitter）上发布的一条帖子称："除了在选举人票制度中以压倒性优势获胜之外，我还在普选票取得了胜利，如果你送去非法投票的那几百万人的话。"



在后续的推文当中，这名共和党代表说："要赢得所谓的人头票，对我来说比赢得选举人票更容易，因为我只需要去三到四个州拉票就可以了，而不用我现在所去过的15个州。"





"我会赢得更加容易，也更加有说服力（较小的州份是被遗忘了）！"

特朗普还指称，在弗吉尼亚、新罕布什尔以及加利福尼亚州--几个由希拉里赢得的州份--当中存在着"严重的选民舞弊"，并指责美国传媒未有对此问题作报道。

较早前的周日（11月27日），候任总统向民主党对手发出提醒，表示她此前已经承认落败，并且提及了在此前的总统辩论当中，她曾敦促别人接受投票结果。

当时，希拉里是对特朗普拒绝尊重选举结果而作出回应。







特朗普在威斯康辛州险胜希拉里，而上周，绿党候选人吉尔·斯泰因（Jill Stein）提出要求重新点算该州选票。



斯泰因还希望重新点算密歇根和宾夕法尼亚州的选票，表示当中有"数据异常"。



据报道，这名绿党候选人希望确保电脑黑客没有入侵选票系统，从而令结果有利于特朗普。



在大选投票进行前，已经有人表达过对于俄罗斯有可能干预选举的担忧。



美国政府表示，俄罗斯政府人员是民主党全国委员会被黑客入侵事件的幕后策动者，莫斯科否认了有关指控。



11月的总统大选结果，需要在威斯康辛、密歇根以及宾夕法尼亚三个州的结果同时推翻的情况下才会发生改变，分析人士指，这种情况出现的可能性非常小。



希拉里阵营表示，将会参与威斯康辛州的重新点票行动。



她竞选阵营的法律顾问马克·埃利亚斯（Marc Elias）表示，没有证据显示大选受到了破坏，但是"我们有责任为超过6400万投票给希拉里·克林顿的美国人去参与这个进行当中的过程，从而保证所报告出来的是准确的选票数字。"