驻华使馆在北京举办公开课 为中国学生介绍总统事迹

哈通社北京 -- 据哈通社驻华记者报道，首任总统日来临之际，我国驻华大使馆27日在中国北京外国语大学哈萨克斯坦中心举办主题为"独立纪事：国之脊梁--纳扎尔巴耶夫"的公开课。

我国在华留学生联盟北京部代表、在华本科、研究生和博士生留学生代表、中国哈萨克大学生代表和北京外国语大学中国大学生代表参加了公开课。

公开课上，使馆工作人员为大学生们播放了《总统之路》系列电影片段、阿斯塔纳相关视频以及图集，并举办了冬布拉表演秀。

使馆工作人员还就庆祝哈萨克斯坦首任总统日（12月1日）的重要意义、纳扎尔巴耶夫总统为建立哈中全面战略合作伙伴和友谊关系做出的伟大贡献进行了介绍。

我国驻华使馆教育顾问海拉特•阿布德拉赫曼诺夫告诉记者："举办此类活动是为了让中国大学生了解独立哈萨克斯坦历史和哈萨克斯坦首任总统纪事。我们还计划举办国家独立25周年研讨会。"

据悉，我国驻华使馆于2015年12月13日在北京外国语大学开设哈萨克斯坦中心。

时任政府第一副总理萨金塔耶夫同北京外国语大学校长彭龙出席揭牌仪式。

目前，共有90多名中国籍大学生在哈萨克斯坦中心学习。

【记者：萨德克•阿克加诺夫 编译：小穆 审校：木合塔尔•木拉提】

