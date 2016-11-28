阿斯哈尔·马明出席联合国可持续交通国际全球会议

哈通社阿斯塔纳 --据总理官网消息，联合国可持续交通全球会议27日在土库曼斯坦首都阿什哈巴德举行。

政府第一副总理阿斯哈尔·马明出席会议，并指出了可持续交通对尚未开通全球海洋通道和国际海道的经济发达国家的重要性。



"确保贸易流动的物流基础设施现代化保障以及供货速度和物价的质量保障将为过境走廊成员国建立新市场和吸引货流量提供有利的机会。"他说。



马明介绍说，在联合国大会第70届会议通过的千年发展目标，尤其是当时在会议中提到的关于建立过境和运输基础设施的建议为促进全球发展起到了重大作用。



"哈萨克斯坦为改善地区物流基础设施和促进其发展作出了杰出贡献。"他说。



会议期间，马明还与土库曼斯坦总统库尔班古力·别尔德穆哈梅多夫举行了会谈。



会谈中，双方强调指出，纳扎尔巴耶夫总统一直为加深哈土两国友谊关系，并推进两国在各领域的合作关系而不懈努力。



两国代表还就连接哈萨克斯坦、土库曼斯坦和伊朗等3个国家的交通走廊--"北南"铁路的发展前景进行讨论。



据悉，哈萨克斯坦、土库曼斯坦和伊朗等国家元首于2014年12月开通了连接这3个国家的"吾赞-别热肯特（原卡赞吉克）-戈尔甘"国际铁路。



双方指出，这条国际铁路为促进地区经济发展、深化并巩固哈土两国合作关系起到了重大作用。



此外，双方还就进一步促进两国在天然气和跨境水资源利用等领域的合作发展进行了讨论。



马明向别尔德穆哈梅多夫就土库曼斯坦确认参展阿斯塔纳世博会一事表示感谢。



据悉，马明在会议期间还与中国、俄罗斯、土耳其、阿塞拜疆、乌克兰等国家政府代表举行了会谈。



【编译：昂哈尔 审校：木合塔尔•木拉提 】