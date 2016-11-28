战火中的伊拉克将成全球增速最快经济体之一

哈通社阿斯塔纳 —— 据美国媒体消息，根据世界银行（World Bank）的数据，正饱受恐怖袭击和国内冲突困扰的伊拉克今年增速有望高达7.2%。世界上最不稳定的国家之一将成为增长最快的经济体之一。

这意味着伊拉克将摆脱2015年经济收缩9%的局面，并且这样的增速将高于中东地区3%的平均水平。虽然目前看起来有些不可思议，但投资者们认为伊拉克终将被看作对资本富有吸引力的地区。同时，投资热潮出现的时间可能早于许多人的预期。

当前，伊拉克仍在实施铲除极端组织伊斯兰国（ISIS）的大规模军事行动。但分析师们认为，一些结构性因素推动着这个欧佩克成员国的经济复苏，其中包括石油市场的复苏。

报道说，其他海湾国家（例如沙特）过度依赖于三位数的油价。相比之下，伊拉克看上去能够更好地应对低油价环境。不仅如此，伊拉克最近还得到了国际货币基金组织（IMF）54亿美元的贷款，这有助于提高稳定性。一些人认为，这笔贷款可被看作是对其信用度的认可，这将在某种程度上提升伊拉克在投资者眼中的地位。

此外，据总部位于伦敦的投资机构Exotix Partners估算，伊拉克债务与GDP比率今年可能降至79%以下。伊拉克对国际油企的偿付延期已经从220天缩短至120天，并且可能继续缩短。

伊拉克的石油储备、产能，以及肥沃土地和农业潜力被投资者看好，不过投资潜力完全兑现可能尚需时日。首先，美元在特朗普当选后一路升至13年高位，正在给新兴市场造成普遍压力。另一方面，伊拉克的安全形势尚未恢复常态，这阻挡了投资者的热情。

分析人士指出，当形势恢复正常时，伊拉克的重建以及消费品市场将使投资者受益。